Paes critica segurança pública do Rio de Janeiro: 'Entregue à criminalidade'

intenso tiroteio que ocorreu na manhã desta quinta-feira (24) e resultou no fechamento da Avenida Brasil, deixando três mortos, além de três feridos. Através das redes sociais, Paes expressou sua indignação com o aumento da violência e cobrou uma política pública de segurança mais eficaz, destacando que a cidade está entregue à criminalidade.



A ação envolveu uma operação da Polícia Militar nas comunidades da Cidade Alta, Cinco-Bocas e Pica-Pau, onde houve troca de tiros com criminosos durante a manhã. Motoristas e passageiros que transitavam pela Avenida Brasil foram pegos no fogo cruzado e, em desespero, abandonaram seus veículos, e se protegeram deitando no chão. A via, que chegou a ser interditada, já foi liberada.



Comentando sobre a paralização da cidade, Paes afirmou: "Essa loucura que está acontecendo hoje na Avenida Brasil, principal via da cidade, fechando trem, BRT, carros parados e pessoas atrás de muretas. Essa vergonha mostra o total descontrole de vocês na segurança", disse ele, em uma mensagem direcionada ao secretário de segurança pública, Victor Santos.



O prefeito disse, ainda, que o problema não ficará sem resposta. "Você vai ser cobrado pelo prefeito da cidade, a gente vai mostrar o tempo todo isso porque a cidade não aguenta mais essa irresponsabilidade. Acabou a eleição, não tem mais disputa eleitoral, mas vai ter cobrança do prefeito e o mínimo de ação efetiva de vocês, a gente está entregue à criminalidade sem que a gente veja uma política de segurança pública", disse.

município ficou em Estágio 2, quando há risco de ocorrência de alto impacto, e retornou à normalidade às 11h15. A troca de tiros teve início nas primeiras horas da manhã, durante uma operação do 16º BPM (Olaria) para coibir roubos de veículos e cargas no Complexo de Israel. Até o momento, um suspeito foi preso e duas granadas apreendidas. Por volta das 7h, a Avenida Brasil precisou ser interditada, na altura da Cidade Alta, e seguiu com interdições intermitentes, até ser liberada, por volta das 9h40. Segundo o Centro de Operações Rio (COR), oàs 11h15.

ASSISTA: Morador registra o momento do tiroteio durante uma operação da PM no Complexo de Israel, que fechou a Avenida Brasil, no RJ.

O tiroteio provocou impactos na operação de trens do ramal Saracuruna e cinco estações chegaram a ficar fechadas. Também foram afetadas 35 linhas de ônibus municipais e três serviços do corredor Transbrasil do BRT. A circulação começou a ser normalizada por volta das 10h. Além disso, 16 escolas da rede municipal e uma da rede estadual foram fechadas na Cidade Alta, Vigário Geral, Parada de Lucas, Cinco Bocas e Pica-Pau. Dois Centros Municipais de Saúde e uma Clínica da Família da região suspenderam as atividades.

O DIA pediu um posicionamento do Governo do Estado. No entanto, ainda não obteve resposta. O espaço está aberto para manifestações.