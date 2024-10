Sem água no campus, Rural entra no terceiro dia sem aulas

Por conta da falta d'água que atinge Seropédica, na Baixada Fluminense, os alunos da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) no campus de Seropédica estão sem aulas pelo terceiro dia consecutivo. O abastecimento foi interrompido na terça-feira (22) por conta de manutenção no sistema de produção Ribeirão das Lajes, em Piraí, no Sul Fluminense.



A previsão inicial era de conclusão dos serviços na terça, mas foi estendida até quarta (23). A distribuição de água já foi normalizada, mas a previsão de retorno do abastecimento completo é para 24 horas após a conclusão dos serviços, ou seja, 19h desta quinta-feira (24).



A UFRRJ informou que ainda não há uma nota oficial sobre o retorno das atividades acadêmicas e administrativas no campus.