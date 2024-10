Vídeo: Influenciador registra confusão com torcedores do Peñarol

O criador de conteúdo Thiago Alcântara, conhecido como Break, registrou momentos de tensão durante a confusão generalizada provocada por torcedores do Peñarol nesta quarta-feira (23), no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio. Em vídeo que rapidamente se tornou viral nas redes sociais, com mais de 3 milhões de visualizações, ele mostra a ação da Polícia Militar, que foi chamada para conter o vandalismo e dispersar os envolvidos. Thiago também filmou os estragos causados pelos torcedores uruguaios. “Os caras vêm lá do Uruguai pra fazer bagunça no RJ”, escreveu o influenciador na legenda. Assista!

