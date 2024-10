Emocionante! Moradores realizam chá de fraldas para porteiro

Nesta terça-feira (22), os moradores de um condomínio em Belo Horizonte surpreenderam o porteiro Elizeu com um emocionante chá de fraldas. A iniciativa partiu da psicóloga Camila Kern, que anunciou a gravidez da esposa de Elizeu em um grupo de WhatsApp do prédio. Os vizinhos rapidamente se mobilizaram para a celebração. Em vídeo publicado no TikTok, que já acumula mais de 300 mil visualizações, Camila mostrou o salão de festas decorado com o tema safari e repleto de presentes. Ao chegar, Elizeu não conseguiu conter as lágrimas. “Às vezes esquecemos que para ajudar alguém não precisa de muito! Disposição e boa vontade. Que possamos propagar o que Jesus nos ensinou da forma que realmente importa: em atos”, escreveu a psicóloga na legenda do post.



Nos comentários, os internautas reagiram à surpresa. “Imagina a alegria dele mandando mensagem pra esposa. Que gesto lindo”, afirmou uma seguidora. “Eu estou chorando e nem conheço o Elizeu”, disse outra. Assista!

"Isso aqui não tem preço! As vezes esquecemos que para ajudar alguem, não precisa de muito! Disposição e boa vontade. Que possamos propagar o que Jesus nos ensinou da forma que realmente importa: EM ATOS. Falar é fácil, fazer que é difícil! Aqui só teve muito amor e carinho! Não to postando para mostrar: nossa ela é boa! E sim para que mais pessoas se sintam tocadas O agradecimento vai todo para aquele lá de cima!"