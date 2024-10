Eliezer se revolta com notícia falsa sobre morte do filho

Na última quarta-feira (23), o ex-BBB Eliezer desabafou nas redes sociais após a gestação de Viih Tube ser alvo de fake news. Nos stories do Instagram, ele criticou uma notícia que sugeria a morte do filho Ravi, fruto do relacionamento com a influenciadora. A chamada tendenciosa afirmava que Viih Tube havia confirmado "a morte do 'filho'", mas, na realidade, se referia ao falecimento do gato da família. "Isso é uma perversidade enorme. Respeitamos o trabalho da imprensa, mas isso não é jornalismo. Se quisessem uma matéria sobre nós, era só ter pedido. Não precisava ter feito parecer que nosso filho tinha morrido", disse o empresário. Viih Tube está na reta final da gravidez do segundo filho com Eliezer. O casal já é pai de Lua Di Felice, de um ano. Confira!