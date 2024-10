Marina Silva: Política climática e ambiental deve ser transnacional e conectar setores

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, defendeu a conexão do debate sobre mudanças climáticas e finanças, e afirmou que as políticas climática e ambiental não podem ser setoriais, mas sim transnacionais, conectando diferentes setores. As declarações foram feitas durante o encerramento da reunião da Força-Tarefa para Mobilização Global contra a Mudança do Clima do G20, nesta quinta-feira, 24.

Ela agradeceu a colaboração dos outros governadores que participam da força-tarefa, e destacou a liderança do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que também defende uma ruptura de padrão ao conectar a discussão sobre transformação ecológica e economia. "É importante transformar nossos modelos de desenvolvimento em um modelo que seja justo, inclusivo e sustentável", disse.

Já Haddad destacou a elaboração do Plano de Transformação Ecológica, uma parceria entre Fazenda e Meio Ambiente, e defendeu o caminho do desenvolvimento sustentável.