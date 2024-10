SANTO DO DIA

Santo Antônio de Sant'Anna Galvão: Conhecido como Frei Galvão, é uma figura proeminente na devoção no Brasil. Nasceu em Guaratinguetá, em São Paulo, em 1739. Se tornou um frade da Ordem dos Franciscanos. Um dos feitos mais notáveis de Frei Galvão foi a fundação do Mosteiro da Imaculada Conceição da Luz. Creditado com a produção das 'pílulas milagrosas', pílulas de pão que continham uma oração dedicada a Virgem Maria. Muitos acreditam que essas pílulas, abençoadas por Frei Galvão, realizaram curas e milagres.