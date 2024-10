Na Rua Frei Bento, em frente ao número 223, em Oswaldo Cruz, Zona Norte, é necessária uma cobertura do ponto de ônibus. Atualmente, ficamos expostos ao sol e à chuva enquanto aguardamos o transporte, o que é extremamente desconfortável e prejudicial à saúde. A instalação de uma cobertura no ponto de ônibus proporcionaria proteção aos usuários e melhoraria a experiência de quem depende do transporte público.