Acordo de Mariana: É preciso haver projetos para usar dinheiro da reparação, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cobrou publicamente de seus ministros que estejam prontos para apresentarem projetos de uso dos recursos do novo acordo sobre o desastre de Mariana. "Se não dermos conta do recado, daqui a 20 meses, aquilo que hoje é festejado como o maior acordo já feito, vai ser cobrado do governo como a pior coisa que já aconteceu", disse em evento no Palácio do Planalto.

O governo federal formalizou no evento o compromisso firmado com as empresas para o pagamento de R$ 100 bilhões em recursos novos destinados a políticas de reparação socioambientais. Esse valor será destinado ao Poder Público ao longo de 20 anos.

"A dor de cabeça começa agora. Primeiro, porque esse projeto é para 20 anos, não para 20 dias. Segundo, porque cada ministério envolvido em cada área tem que apresentar projetos. Não é o discurso que faz a obra acontecer, é a qualidade do projeto", afirmou Lula durante discurso.

Além dos R$ 100 bilhões para o poder público, há R$ 32 bilhões em obrigações a fazer, diretamente pelas empresas. Ou seja, são R$ 132 bilhões em valores novos e R$ 38 bilhões já desembolsados via Fundação Renova, totalizando o valor global de R$ 170 bilhões.

"Estamos reparando desgraça que poderia, mas não foi evitada. Por irresponsabilidade, por ganância de lucro. Vamos precisar do Ministério Público, da Defensoria Pública. Vamos cobrar muita agilidade da Defensoria, porque, senão, não daremos conta", acrescentou o presidente sobre os desafios para gestão dos reparos.