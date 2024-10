Final feliz! Mulher registra resgate comovente de gato

Na última semana, a videomaker Rafaela Cândido compartilhou em suas redes o resgate de um gato no quintal da casa onde mora, em Minas Gerais. No registro publicado no TikTok, com mais de 400 mil visualizações, Rafaela relatou ter ouvido miados, mas não conseguiu localizar o animal. O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado e identificou o felino preso a um cano pluvial. A equipe quebrou a parede para salvar o filhote, que está bem. “Acho que ele me escolheu, né?”, escreveu Rafaela na legenda do vídeo. Nos comentários, internautas reagiram ao momento emocionante. “Gratidão por salvarem essa vidinha!”, agradeceu uma seguidora. “O cuidado dos bombeiros”, disse outra. “Toda vida importa!”, afirmou outra. Confira!