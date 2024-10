Na Rua Rio Claro, número 369, em Oswaldo Cruz, na Zona Norte, é urgente a desobstrução do ralo retangular que está entupido. A situação tem causado alagamentos nas proximidades, especialmente em dias de chuva, e pode levar a problemas de saúde e higiene para os moradores. Precisamos que as autoridades tomem providências para desentupir o ralo e garantir o bom funcionamento do sistema de drenagem.