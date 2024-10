Na Rua Oliveira Botelho, na área da antiga pracinha da Lira, no bairro de Neves, em São Gonçalo, existem quatro lâmpadas apagadas há cerca de duas semanas. Essa falta de iluminação está tornando a área muito perigosa, aumentando o risco de acidentes e atividades indesejadas. Pedimos com urgência a presença do Setor de Iluminação para resolver esse problema e garantir a segurança de todos os moradores.