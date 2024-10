Morre Julieta Amaral, ex-repórter de afiliada da Globo no RS, aos 62 anos

Julieta Amaral, jornalista que ficou conhecida por seu trabalho na RBS TV, afiliada da Rede Globo no Rio Grande do Sul, morreu aos 62 anos de idade neste sábado, 26. Ela passava por tratamento contra um câncer no pâncreas nos últimos tempos. A informação foi divulgada no Jornal do Almoço, telejornal da emissora, no início da tarde.

Julieta Amaral começou a trabalhar na RBS em 1987, com cerca de 25 anos de idade, e chamou atenção quando se tornou âncora do Jornal do Almoço. Ela havia deixado a emissora em 2015, e posteriormente se dedicou a trabalhos em assessoria de imprensa e causas sociais.