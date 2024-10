Esta semana, cheguei por volta das 18h45 no terminal Mato Alto e fiquei surpreso com a situação. Parecia domingo ou feriado, com apenas um carro da linha 13 no terminal e nenhum da linha 25 parador. Essa falta de veículos disponíveis durante um horário de pico é preocupante e causa transtornos para os usuários que dependem do BRT para voltar para casa. É fundamental que aumentem a frequência das linhas.