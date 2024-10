É preciso ligar o ar-condicionado do carro 6048F da linha 2 do MetrôRio. As condições de temperatura dentro do vagão estão desconfortáveis, especialmente em dias quentes. O ar-condicionado é essencial para proporcionar uma viagem mais agradável e suportável para todos os passageiros. Pedimos que a equipe responsável tome providências imediatas para ativar o ar-condicionado e garantir um ambiente confortável.