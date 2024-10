santo do dia

São Frumêncio

Conhecido como 'Apóstolo da Etiópia'. Nascido no século IV, na antiga Fenícia, atual Líbano, ele viajou com seu irmão Aedesius para a Etiópia, onde trabalharam como comerciantes. Após a morte do rei de Axum, ambos se tornaram figuras influentes na corte. Frumêncio aproveitou essa influência para difundir o cristianismo na região, construindo a primeira igreja da Etiópia e convertendo o rei Ezana. Nomeado o primeiro bispo da Etiópia, ele organizou a Igreja local, treinou clérigos e contribuiu para a tradução da Bíblia para o ge'ez, tornando as Escrituras acessíveis à população etíope.