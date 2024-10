Mário Gomes fala sobre despejo: 'Morava ali desde garoto'

Mário Gomes comentou novamente sobre seu despejo da casa em que morava há mais de vinte anos, em entrevista ao Domingo Espetacular. "A casa era muito importante, porque era meu sonho de vida", disse, no domingo, 27. A propriedade é localizada na zona oeste do Rio de Janeiro.

Segundo o ex-ator de 72 anos, o imóvel é avaliado em R$ 20 milhões, mas foi arrematado na Justiça por cerca de R$ 720 mil, em 2011. Gomes foi despejado após a acumulação de dívidas trabalhistas oriundas de um processo por falta de pagamento do salário de funcionários de uma fábrica de confecções da qual era dono, no Paraná.

Ele é casado com Raquel Palma e é pai de quatro filhos, que também moravam no imóvel. "Moro ali [na casa] desde garoto, meu pai ia ali. É a minha área, né? Eu já chorei várias vezes por causa disso", completou ele, durante a entrevista.

Atualmente, Gomes mora no fundo da casa de sua filha, ao lado da esposa.

Por que Mário Gomes foi despejado

A penhora do imóvel é o resultado do processo trabalhista movido por ex-funcionários contra sua empresa, a MG Confecções, no Paraná. O Estadão teve acesso à data da ordem de despejo e da penhora da propriedade onde o ator reside com a família, desde 2002, que foi expedida em 6 de setembro, para pagamento das dívidas.

Localizada em Joatinga, na chamada de "Beverly Hills" carioca, a propriedade acumulava também dívidas com o IPTU, que somavam cerca de R$ 100 mil. No Instagram, Gomes alega a "inconstitucionalidade" da decisão judicial, e pede ajuda aos seguidores.