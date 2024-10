Sem água, moradores de Realengo fazem protesto na Avenida Brasil

Moradores do bairro de Realengo, na Zona Oeste, realizaram um protesto na tarde desta segunda-feira (28) por causa da falta d'água na região. Os manifestantes ocuparam duas faixas da Avenida Brasil, na altura do Posto Vagão, sentido Santa Cruz.



De acordo com o Centro de Operações Rio, há pontos de congestionamento desde Deodoro, impactando o fluxo na região. Agentes da CET-Rio e a Polícia Militar estão no local.



Alguns moradores relatam estar sem água há uma semana, enquanto outros afirmam que o abastecimento foi interrompido na quinta-feira passada (24). A Rio + Saneamento informou que duas ocorrências impactaram o abastecimento nos últimos dias: uma manutenção no sistema Ribeirã0 das Lajes e uma manutenção emergencial finalizada na tarde de domingo (28).



A concessionária afirmou que não há mais reparos em curso e que a normalização da distribuição ocorre de forma gradual, podendo levar até 48 horas em áreas mais elevadas e em pontas de rede. Moradores das regiões mais afetadas estão sendo abastecidos com caminhões-pipa.