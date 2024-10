Idosos são encontrados mortos na própria casa na Ilha do Governador

Um casal de idosos foi encontrado morto dentro de sua casa no bairro da Portuguesa, na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio, neste domingo (27).



Selma Muniz Santos, de 76 anos, e o marido, Antonio Sidinei Rocha, de 69, foram encontrados amarrados e com sinais de violência.



As vítimas teriam sido encontradas por parentes. Segundo relatos nas redes sociais, o corpo de Selma estava na cama de um dos quartos, com vários ferimentos, enquanto o de Antonio Sidinei estava em outro cômodo, ferido na cabeça.



Equipes do 17º BPM (Ilha do Governador) foram acionadas para uma ocorrência de lesão corporal. Chegando ao local, os PMs encontraram as duas pessoas mortas.



De acordo com a Polícia Civil, o caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Os agentes estão em busca de informações para identificar a autoria e esclarecer a motivação do crime.