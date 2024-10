De estrela da TV à psicóloga: Lídia Brondi era queridinha das novelas, mas optou pelo anonimato

Apesar de ter abandonado sua carreira na TV há mais de 30 anos, Lídia Brondi ainda está no coração dos noveleiros. Ainda mais com o remake de, de Manuela Dias, que estreia em 2025, na Globo, ou em raras aparições ao lado do marido, Cássio Gabus Mendes, como aconteceu no último final de semana.

O ator, que é ativo nas redes sociais, pegou a esposa de surpresa ao postar vídeo ao lado dela no show da cantora norte-americana Dionne Warwick, que aconteceu em São Paulo.

Estrela dos anos 1970 e 1980, Lídia Brondi estreou na televisão com a novela O Grito, em 1975 e depois emendou várias nos anos seguintes. Mas o sucesso mesmo veio como Verinha, em Dancin' Days (1978). Depois, ela teve papéis marcantes em Baila Comigo (1981), Roque Santeiro (1985), Vale Tudo (1988) e Tieta (1989).

Com o remake de Vale Tudo - a original foi inscrita por Gilberto Braga -, a personagem de Lídia é constantemente lembrada nas redes sociais em perfis nostálgicos. Na trama, ela interpretou a jornalista Solange Duprat, que batia de frente com a vilã Maria de Fátima, vivida por Glória Pires. Além disso, seu corte de cabelo de franjinha e seus looks viraram tendência e eram muito copiados por telespectadores.

Afastamento das novelas

Lídia Brondi nasceu em Campinas, no interior de São Paulo e já foi casada com o diretor Ricardo Waddington, de 1982 a 1988. Juntos, eles têm uma filha, Isabela. A atriz decidiu se afastar da televisão após o fim da novela Meu Bem, Meu Mal, em 1990.

Foi nos bastidores da trama que ela e Cássio Gabus Mendes se apaixonaram e começaram a namorar. Na novela, eles interpretaram Fernanda e Doca, respectivamente.

Os dois já haviam trabalhando juntos em Vale Tudo, quando Cássio viveu Afonso. O casal sempre manteve o relacionamento discreto e faz raras aparições públicas juntos.

O que Lídia Brondi faz atualmente?

Quando decidiu deixar a TV, Lídia Brondi abriu um consultório de psicologia, área na qual trabalha até hoje. Até então, Lídia sempre foi convidada para voltar às telinhas, além de participar de programas de TV e dar entrevistas. Com muita simpatia e educação, recusa todos.

A Globo bem que tentou convidá-la para uma participação no remake de Vale Tudo, mas a psicóloga novamente agradeceu e recusou o convite.