Vídeo: Vaca lidera rolé da bicharada na Linha Vermelha

Um vídeo inusitado de uma vaca caminhando junto com 16 animais na Linha Vermelha, no Rio de Janeiro, viralizou nas redes sociais neste sábado (26). A cena foi filmada por um motorista e mostra a vaca liderando um grupo de animais, dentre eles cabritos e bezerros.

Veja o vídeo

O motorista, impressionado com a ocorrência, brincou com a situação: "Linha Vermelha, 11h28 da manhã, se fosse no interior do Rio não aconteceria isso."



O passeio dos bichos seguia pelo lado direito da pista, o que forçou os motoristas a tomarem cuidado ao andar pela via.



O Departamento de Estradas e Rodagem do Rio de Janeiro (DER-RJ) informou que não faz recolhimento de animais e que cabe ao Comando de Polícia Rodoviário (CPRv) acionar os currais credenciados.