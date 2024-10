Peixão é investigado por terrorismo

A Polícia Civil abriu mais um inquérito contra Álvaro Malaquias Santa Rosa, o 'Peixão', para investigar se ele cometeu terrorismo. O tiroteio na Avenida Brasil, na quinta-feira, motivou a abertura de mais uma investigação contra o chefe do tráfico de drogas do Complexo de Israel. Na ocasião, três inocentes foram baleados e mortos em uma das principais vias expressas do Rio de Janeiro.

Contra Peixão, constam 20 mandados de prisão por crimes como homicídio, tortura, associação ao tráfico, roubos e ocultação de cadáver. Ele atualmente é considerado foragido da Justiça.

Segundo a Polícia Militar, criminosos comandados por Peixão teriam recebido ordens para atirar contra a Avenida Brasil durante uma operação na manhã da última quinta-feira, no Complexo de Israel. O objetivo era tirar o foco dos PMs envolvidos na incursão ao conjunto de comunidades. A estratégia dos traficantes fez a PM recuar.

"Nessa entrada da Polícia Militar, houve um forte confronto por parte desses marginais e, em um momento de reação, eles resolveram atirar na direção das vias, vindo a vitimar pessoas inocentes que não tinham qualquer relação com aquilo que estava acontecendo, levando caos e pânico. Mais uma tentativa que eles fazem para desviar o foco", afirmou a porta-voz da PM, tenente-coronel Claudia Moraes, logo depois da ação que terminou com três inocentes mortos.