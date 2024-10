Lucão quer a Copa do Brasil

Atuais campeões mundiais sub-20, Iago Teodoro e Lucas Furtado renderam as homenagens ao padroeiro representando a base do clube. Iago lembrou que, na data, também é comemorado o Dia do Flamenguista. "É um dia especial para toda a Nação. A gente participou da missa e foi marcante", comentou o zagueiro.

O goleiro Lucão reforçou o pedido pela conquista da Copa do Brasil. "A gente veio aqui representar o clube numa missa que foi linda, a igreja linda também. Viemos orar, pedir força para o nosso padroeiro para levantar mais uma taça", declarou.