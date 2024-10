Rio terá céu nublado e chuvas até o fim da semana

Nesta terça (29) e quarta-feira (30), o Rio de Janeiro terá céu nublado com possibilidade de chuva fraca isolada. As temperaturas ficarão entre 18°C e 29°C, com ventos moderados.



Na quinta-feira (31), o último dia de outubro, o tempo permanece nublado. A possibilidade de chuva fraca está prevista para a noite, com ventos moderados. As temperaturas variam de 17°C a 31°C.



O mês de novembro começa com tempo cinza, céu parcialmente nublado e chuvisco isolado durante a noite. Os ventos ficarão entre fracos e moderados, e as temperaturas serão de 17°C a 32°C.



No sábado (2), feriado de Finados, o sol volta a brilhar, mas a chance de chuva fraca permanece. As temperaturas seguem estáveis, variando de 18°C a 33°C, com ventos entre fracos e moderados.