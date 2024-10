Mulher trans é presa por roubar e extorquir clientes

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu uma mulher trans por roubo e extorsão. A suspeita, identificada como Maria Eduarda, de 23 anos, fazia parte de uma quadrilha que usava um aplicativo de relacionamento voltado para pessoas LGBTQIAP+ para marcar encontros e roubar as vítimas.



As investigações apontaram que os criminosos criavam perfis falsos no aplicativo e marcavam encontros em hotéis na Lapa, Zona Norte, e Zona Sul do Rio. Após os encontros, eles cobravam pelo serviço e, em seguida, os comparsas da quadrilha chegavam ao local.



As vítimas eram amarradas, espancadas e tinham seus pertences roubados, incluindo cartões e celulares. Os criminosos também obrigavam as vítimas a fazer transações bancárias de suas contas.



Uma das vítimas relatou ter sido roubada em mais de R$ 25 mil. Os criminosos o colocaram em um carro de aplicativo, onde ficou andando por aproximadamente duas horas, e depois o liberaram no Centro de Santa Cruz, Zona Oeste da cidade.



Os demais autores do crime já foram identificados e são considerados foragidos da Justiça.