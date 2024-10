Teri Garr, atriz indicada ao Oscar e que participou de 'Friends', morre aos 79 anos

Teri Garr, atriz americana indicada ao Oscar por Tootsie, morreu nesta terça-feira, 29, aos 79 anos, em Los Angeles, devido a complicações da esclerose múltipla, doença com a qual foi diagnosticada em 2002. Ela morreu em sua casa, "cercada por familiares e amigos", informou sua assessora ao The Hollywood Reporter.

Nascida em 11 de dezembro de 1944 em Lakewood, Ohio, nos Estados Unidos, Teri Garr começou a carreira como dançaria, tendo participado de longas estrelados por Elvis Presley.

Como atriz, ganhou notoriedade com o papel da assistente Inga no filme O Jovem Frankenstein (1974), contracenando com Mel Brooks e Gene Wilder. Ela dedicou grande parte de sua carreira à comédia, entre os anos 1970 e 1990.

Na TV, ficou mais conhecida por Friends, ao interpretar a excêntrica mãe da personagem Phoebe Buffay (Lisa Kudrow) em aparições especiais na sitcom, nos anos 1990. Antes, fez participações em séries como That Girl, Batman, Jornada nas Estrelas e The Andy Griffith Show, na década de 1960, e M*A*S*H e The Sonny and Cher Show - em que cantava e dançava - na de 1970.

No cinema, atuou em longas de grandes diretores: A Conversação (1974) e O Fundo do Coração (1981), de Francis Ford Coppola; Contatos Imediatos do Terceiro Grau (1977), de Steven Spielberg; Depois de Horas (1985), de Martin Scorsese; O Jogador (1992) e Prét-à-Porter (1994), de Robert Altman.

O maior destaque de Teri nas telonas foi em Tootsie (1982), de Sydney Pollack, filme que lhe garantiu uma indicação ao Oscar de atriz coadjuvante pelo papel de Sandy Lester, a amiga atriz do protagonista vivido por Dustin Hoffman. Ela concorreu na categoria com Jessica Lange, que acabou levando a estatueta.

Ela ainda atuou em Profissão Doméstico (1983), ao lado de Michael Keaton. Nos anos 1990, a atriz fez participações em filmes menores.

Em 2006, quatro anos após revelar o diagnóstico de esclerose múltipla, Teri sofreu um aneurisma. Naquele mesmo ano, publicou uma autobiografia, intitulada Speedbumps: Flooring It Through Hollywood, em que compartilha de forma bem-humorada as experiências e desafios da vida no showbiz.

Teri deixa a filha Molly O'Neil e o neto Tyryn.