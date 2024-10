Julgamento dos mandantes do crime segue com o STF

Os familiares de Marielle e Anderson convocaram um protesto para hoje na área externa do Tribunal de Justiça do Rio por um desfecho justo aos homicídios.

Além do júri dos executores no Rio, outra ação penal corre no Supremo Tribunal Federal contra outros envolvidos no crime. Já foram ouvidos os assassinos confessos Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz. Apontados como mandantes do crime, o deputado federal Chiquinho Brazão (Sem partido-RJ), o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) Domingos Brazão e o delegado Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio, também prestaram depoimento e negaram envolvimento no crime.