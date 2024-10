Disputa por pontos do jogo do bicho

Segundo o Gaeco, a morte de Fernando Iggnácio foi motivada pela disputa pelo controle de pontos do jogo do bicho. Rogério e Gilmar Eneas foram denunciados à Justiça por homicídio qualificado e os mandados de prisão foram expedidos pelo Juízo da 1ª Vara Criminal do Tribunal do Júri. A ação teve apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ). O crime aconteceu em 10 de novembro de 2020, no estacionamento de um heliporto, no Recreio dos Bandeirantes, quando Fernando Iggnácio desembarcava e acabou atingido por três tiros, um deles na cabeça.

Em março de 2021, o MPRJ já havia denunciado o contraventor pelo mesmo crime, mas ele acabou solto em fevereiro de 2022, após a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidir, por maioria de votos, trancar a ação penal, alegando falta de provas do envolvimento do bicheiro.