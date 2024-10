Segunda operação contra ele no mês

Rogério de Andrade é sobrinho de Castor de Andrade, que dominava o jogo do bicho nas décadas de 1970 e 1980. Após a morte de Castor de Andrade, ele passou a disputar o espólio com Fernando Iggnácio.

No último dia 9, o contraventor foi alvo de uma operação da Polícia Civil e do Ministério Público, contra envolvidos no assassinato de Fábio Romualdo Mendes, em setembro de 2021. O crime também teria sido motivado por disputa em uma organização ligada ao jogo do bicho, da qual a vítima fazia parte. Na ação, o presidente da Mocidade Independente de Padre Miguel, Flávio da Silva Santos, conhecido como Flávio da Mocidade, foi preso em flagrante.

Procurada, a Polícia Militar informou apenas que a Corregedoria Geral da corporação acompanhou a ação do Ministério Público, na qual um policial militar foi preso por envolvimento em um homicídio.