Rogério Andrade está em cela de apenas 6m² em Bangu 1

O contraventor Rogério Andrade, preso nesta terça-feira (29), em casa na Barra da Tijuca. está na penitenciária Laércio da Costa Pellegrino, em Bangu 1, onde permanece em uma cela isolada, de apenas 6m2. Ele é acusado de ser o mandante do assassinato de Fernando de Miranda Iggnácio, ocorrido em 2020.



A Justiça determinou a transferência de Andrade para um presídio federal. Enquanto isso, ele permanecerá em uma cela com apenas uma cama de alvenaria, chuveiro, uma mesa de concreto com banquinho e um "boi", um buraco aberto sem vaso sanitário.



Também está detido no mesmo presídio Luis Antônio da Silva Braga, o Zinho, miliciano que cumpre pena em outra galeria.



Segundo o Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), a morte de Fernando Iggnácio foi motivada pela disputa pelo controle de pontos do jogo do bicho.



Ignácio era genro de Castor de Andrade, um dos maiores chefes do jogo do bicho no Rio de Janeiro, que morreu em 1997. Rogério Andrade é sobrinho de Castor.



O crime



O crime aconteceu em 10 de novembro de 2020, no estacionamento de um heliporto no Recreio dos Bandeirantes. Fernando Iggnácio desembarcava de um helicóptero quando foi atingido por três tiros, um deles na cabeça.



A denúncia do MPRJ aponta que Marcio Araujo de Souza, segurança pessoal de Andrade, contratou Rodrigo Silva das Neves, Ygor Rodrigues Santos da Cruz, Pedro Emanuel D'Onofre Andrade Silva Cordeiro e Otto Samuel D'Onofre Andrade Silva Cordeiro para executarem o crime.