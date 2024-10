Ação na Muzema termina com um morto e cinco presos

Intenso tiroteio na Muzema, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira (30), deixou um suspeito morto e outros cinco presos. Na ação, foram apreendidos seis fuzis, duas pistolas, carregadores e munições.



Segundo a Polícia Militar, equipes do Comando de Operações Especiais (COE) realizavam patrulhamento em uma área de mata da comunidade quando foram atacados a tiros e houve confronto.



O suspeito baleado chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Lourenço Jorge, mas não resistiu. A identidade não foi divulgada.



**Disputa de territórios**



A região vive uma intensa onda de violência devido à disputa de territórios entre criminosos. Segundo a PM, a guerra entre milicianos e traficantes do Comando Vermelho (CV) tem provocado intensas trocas de tiros e afetado a circulação do transporte coletivo.



No último dia 23, criminosos sequestraram ônibus na comunidade. Na ocasião, ao menos três veículos foram utilizados como barricadas para bloquear a Estrada do Itanhangá.



No dia 21, devido a um intenso tiroteio, mais de 190 ônibus não circularam na comunidade durante toda manhã. Apesar disso, o serviço foi normalizado por volta das 8h20.



Já na semana anterior, no dia 16, outros nove coletivos foram sequestrados entre as comunidades da Tijuquinha e Muzema. Dias depois, um vídeo circulou nas redes sociais mostrando um grupo com cerca de 25 criminosos armados com fuzis na comunidade.