Vídeo de orgia com mulher de Rogério de Andrade volta a viralizar nas redes após prisão

A prisão de Rogério de Andrade, contraventor ligado ao jogo do bicho, nesta terça-feira (29), trouxe à tona um vídeo íntimo que foi gravado em 2019 e envolve sua mulher, Fabíola de Andrade, rainha de bateria da Mocidade. No material, Fabíola aparece em uma orgia com três seguranças da família.



Após a prisão de Rogério de Andrade, o vídeo voltou a viralizar nas redes sociais. No ano passado, Fabíola se manifestou sobre o assunto e afirmou que a cena havia sido aprovada pelo marido, que chegou a assistir ao momento de intimidade.



Machismo



Nas redes sociais, Fabíola desabafou sobre os julgamentos que recebeu. Ela destacou que a situação é mais difícil para as mulheres e que o machismo ainda é uma realidade na sociedade.



Em 2022, o Ministério Público incluiu em documentos da Operação Calígula mensagens que citam o vídeo íntimo e identificam um dos homens que aparecem nas imagens como Jeferson Carvalho, conhecido como Feijão.



Rogério de Andrade é sobrinho de Castor de Andrade, um dos maiores chefes do jogo do bicho no Rio de Janeiro. Ele é acusado de ser o mandante da morte de Fernando de Miranda Iggnácio, ocorrida em 2020. A prisão de Andrade foi realizada pelo Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (Gaeco/MPRJ).



Fabíola de Andrade tem 37 anos e é mãe de dois filhos com Rogério de Andrade. Rainha de bateria da Mocidade, ela mantém uma rotina de exercícios físicos que a deixam com o corpo definido.