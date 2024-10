Homem esfaqueia a ex-mulher a caminho do trabalho na Baixada

Daiane da Silva Santos, de 29 anos, foi atacada a facadas pelo ex-companheiro, Vanderson Moraes, na manhã desta quarta-feira (30), na Rua Virgínia Magalhães, no bairro Carmari, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.



O ataque aconteceu por volta das 6h, quando Daiane estava a caminho do trabalho. Segundo uma testemunha, Vanderson já rondava a região e sabia a rotina dela. O suspeito, que estava em uma moto vermelha, aguardou pela vítima e, de acordo com testemunha, disse que "se ela não fosse dele, não seria de mais ninguém".



Assustada, Daiane ainda tentou se afastar, mas Vanderson sacou um facão e a golpeou. Populares tentaram conter o agressor, mas ele conseguiu fugir. Câmeras de segurança flagraram todo o ataque.



Segundo familiares, Daiane tinha medida protetiva contra o ex-companheiro por ameaças anteriores e chegou a se mudar para a casa da avó.



Após o crime, a vítima foi socorrida por amigos e vizinhos para o Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI). Em nota, a unidade de saúde informou que a vítima deu entrada com ferimentos no tórax, pescoço e dorso. Ela passou por cirurgia de emergência e está internada em estado grave. A família faz apelo por doação de sangue para ajudar na recuperação.



Procurada, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 58ª DP (Posse). Em entrevista ao jornal O DIA, o delegado Vitor Wainer disse que ouviu testemunhas e parentes da vítima. Ele também confirmou que a análise das câmeras de segurança constatou Vanderson Moraes como autor do crime.



Equipes tentam cumprir mandado de prisão em três endereços ligados ao homem: na casa da mãe, em Botafogo, na Zona Sul do Rio, na Pavuna, na Zona Norte, e em Tinguá, em Nova Iguaçu.