Malhação com fofoca! Rapaz viraliza ao simular conversas quentes entre personal e aluna

Na última segunda-feira (28), o personal trainer Matheus Silva divertiu a web ao compartilhar um vídeo em que “bisbilhota” conversas alheias na academia. Para retratar os diálogos comprometedores, ele utilizou um áudio viral da novela "Gabriela", da TV Globo, em que Rômulo, interpretado por Henri Castelli, propõe um amor proibido à Malvina, vivida por Vanessa Giácomo. “Quando a bateria do fone bluetooth acaba e você escuta a conversa do personal com a aluna”, escreveu Matheus na legenda da publicação, na qual encena reações de surpresa e julgamento. O post já acumula mais de 700 mil visualizações.



Nos comentários, internautas relataram ter passado por situações parecidas. “Meu fone tem cancelamento de ruído, mas dependendo da fofoca, eu desligo e ouço tudo!”, afirmou uma seguidora. “Quando a bateria do meu fone acabou, ouvi o personal dizendo para a aluna: ‘por favor, é só um beijo’. Fiquei em choque!”, revelou outra. “Acabei de voltar da academia e vivi algo parecido. Vi um casal, ambos casados, conversando abertamente sobre o encontro que tiveram. Não consegui nem treinar direito”, disse uma terceira. Assista!