Chacina da Candelária: relembre o massacre no Rio que virou tema de minissérie na Netflix

A chacina da Candelária, que completou 30 anos em 2023, virou tema de uma minissérie nacional que estreou na quarta-feira, 30, na Netflix. Trata-se de Os Quatro da Candelária.

O crime aconteceu na madrugada de 23 de julho de 1993, quando oito crianças e adolescentes que dormiam em frente à Igreja da Candelária, no Rio de Janeiro, foram mortas por policiais à paisana.

Mais de 70 crianças e jovens dormiam nas escadarias do local, quando os carros com PMs chegaram. Quatro foram executados ali mesmo. Outro chegou a ser internado e morreu dias depois. Dois foram levados até o Aterro do Flamengo e assassinados. Seis tinham de 11 a 17 anos; havia um de 18 e outro de 19.

A minissérie, criada por Luís Lomenha, mostra as 36 horas anteriores à chacina a partir do ponto de vista de quatro crianças que viviam em situação de rua no Rio.

"Enquanto tentam sobreviver nas ruas, quatro amigos buscam apoio uns nos outros e sonham com um futuro melhor. Até que uma tragédia acontece", resume a descrição apresentada de Os Quatro da Candelária.

Com o testemunho de um dos sobreviventes, sete indivíduos - entre policiais militares, ex-policial militar e pessoas civis envolvidos no crime - foram a julgamento. Um deles recebeu sentença de 300 anos de prisão. Mas todos acabaram soltos.

Em 12 de setembro de 1994, porém, Wagner dos Santos, a principal testemunha da tragédia, sofreu mais um atentado. O governo optou, na época, por colocá-lo no Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas e, em 1998, ele foi levado à Suíça.