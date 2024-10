Menino é recepcionado com festa na escola após tratamento contra câncer

A confeiteira Brenda Paula emocionou a web ao compartilhar o retorno do filho Miguel à escola após remissão do câncer. O garoto, de 5 anos, foi diagnosticado com linfoma de Hodgkin no início do ano e, para realizar o tratamento oncológico, precisou se mudar com a família de Minas Gerais para São Paulo. No vídeo, publicado no último sábado (26) nas redes sociais, Brenda e Miguel caminham juntos em direção à sala de aula quando são surpreendidos por aplausos entusiasmados de funcionários e amigos. Segundo Brenda, a mudança de rotina foi muito dura para o menino. “Todos os dias ele pergunta da escola. Foi muito difícil pra ele deixar a nossa casinha e os amiguinhos pra começar a quimio! Mas sabíamos que ia passar”, escreveu ela na legenda do post, que conta com mais de seis milhões de visualizações,



A cena comoveu internautas. "Eu estou chorando de soluçar sem conhecer ninguém do vídeo”, afirmou uma seguidora. “Dá pra ver o quanto Miguel é amado. Nem te conheço Miguel, mas me fez chorar de felicidade pela sua cura”, disse outra. “Talvez o Miguel não entenda muito bem, mas a mamãe dele passou por toda essa fase com ele. Com certeza ficou imensamente feliz”, comentou uma terceira. Assista!