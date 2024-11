Pensão para o filho de Anderson

Além da pena, Lessa e Queiroz terão que pagar uma pensão ao filho de Anderson até que ele complete 24 anos, e R$ 706 mil de danos morais para cada uma das familiares das vítimas (Agatha Arnaus e o filho, Luyara Franco, Mônica Benicio e Marinete Silva).

Após a sentença, todos na sala começaram a aplaudir. Os sete jurados se reuniram na sala secreta por pouco mais de 1 hora.

"Nós passamos mal durante todos esses anos. A justiça não foi feita para todos, mas a justiça foi feita para a gente", disse Antônio Silva, pai de Marielle.

É importante destacar que os ex-PMs firmaram um acordo de delação premiada, no qual ficou estabelecido que Ronnie Lessa cumprirá, no máximo, 18 anos em regime fechado e mais 2 anos em semiaberto, enquanto Élcio ficará, no máximo, 12 anos em regime fechado. Os prazos contam a partir da prisão de ambos, em 12 de março de 2019.