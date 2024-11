'Skeleton Crew', nova série de 'Star Wars', ganha trailer; assista

, nova série do universo Star Wars estrelada por Jude Law, ganhou um novo trailer nesta sexta-feira, 1º. A prévia apresenta o elenco de jovens personagens que se perde no espaço após encontrar uma nave espacial abandonada. Guiados por um homem misterioso, o grupo enfrenta piratas e mercenários na tentativa de voltar para o seu planeta natal.

A série tem direção de Jon Watts (Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa), Bryce Dallas Howard (The Mandalorian) e Lee Isaac Chung (Twisters). Além de Jude Law, o elenco conta ainda com Nick Frost (Chumbo Grosso), Jaleel White (The Afterparty), Kyriana Kratter, Kerry Condon (Os Banshees de Inisherin) e Ravi Cabot-Conyers.

A série estreia em 3 de dezembro no Disney+.