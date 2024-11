Motoristas são vítimas de arrastão na Avenida Pastor Martin Luther King Jr.

Um arrastão assustou motoristas por volta das 12h desta sexta-feira (1º) na Avenida Pastor Martin Luther King Jr., em Vicente de Carvalho, Zona Norte do Rio de Janeiro.



Segundo relatos nas redes sociais, o arrastão ocorreu na altura do Sesi de Vicente de Carvalho, sentido Inhaúma. Passageiros e motoristas que circulam pela região reclamam da situação recorrente.



"Toda semana tem arrastão nessa área, é impressionante isso e simplesmente a segurança pública não faz nada", disse uma pessoa.



"Parece até notícia repetida, quase todo dia de tarde. O Rio está largado", comentou outra.



A Polícia Militar informou que não foi acionada para a ocorrência.



Nos últimos dias, outros arrastões foram registrados na mesma avenida:



* 21/10: Na altura do Sesi de Vicente de Carvalho, sentido Irajá.

* 20/10: Na altura da estação de metrô do Engenho da Rainha, sentido Shopping Nova América.

* 18/10: Na altura do Sesi de Vicente de Carvalho, sentido Irajá.



Os arrastões têm causado pânico entre os condutores, que abandonam seus carros e fogem a pé, provocando uma intensa correria.