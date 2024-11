Motorista de Aplicativo expõe passageiras e viraliza: "amigas da onça"

Na última semana, o motorista de aplicativo G Marinho bombou na web ao contar uma situação surpreendente envolvendo uma das corridas no Rio de Janeiro: após uma das passageiras descer, duas amigas que seguiam no carro começaram a falar mal dela. No vídeo publicado nas redes sociais, que acumula mais de 4 milhões de visualizações, o rapaz explanou a falsidade. “Keilani, você entrou no meu carro como passageira, com duas amigas. Amigas da onça! Quando você saiu do carro, elas ficaram falando horrores de você”, contou o motorista. Em seguida, Marinho aconselhou Keilani a “abrir o olho” com as amizades.



O relato dividiu a opinião dos internautas. “Esse motorista é meu herói”, comentou uma seguidora. “Por mais pessoas assim no mundo!”, pediu outra. “Não se pode nem fazer fofoca no Uber”, afirmou uma. Assista!