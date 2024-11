Enem 2024: SP reforça a segurança para a realização do exame

A Polícia Militar de São Paulo vai reforçar a segurança nos municípios paulistas para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, que ocorre neste domingo, 3, e no próximo dia 10.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, as equipes farão a escolta das provas e garantirão a preservação da ordem pública nas imediações dos locais de aplicação do exame.

"A PM garantiu a presença de veículos que transportam e distribuem as provas em todo o Estado, ponto crucial para garantir o sigilo da avaliação", diz a SSP.

Na véspera do exame, as escoltas também serão realizadas desde os locais de armazenamento até os centros de aplicação. Ao todo, serão mais de 1,5 mil transportes no território paulista.

Conforme a SSP, o efetivo será intensificado com 1 mil policiais e 500 viaturas nas proximidades das escolas e universidades, para a manutenção da ordem e o deslocamento seguro dos estudantes aos locais de prova.

A Polícia Civil de São Paulo também vai reforçar os plantões das delegacias em todo Estado, além de manter o policiamento preventivo e especializado por meio do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra).