Tentativa de assalto na Linha Vermelha termina com três pessoas feridas

Uma tentativa de roubo na Linha Vermelha, na Zona Norte, deixou três pessoas baleadas na manhã deste sábado (2).



Segundo a Polícia Militar, um agente de folga reagiu ao crime, iniciando uma intensa troca de tiros na via. As vítimas foram socorridas e levadas ao Hospital Souza Aguiar, no Centro, mas o estado de saúde não foi divulgado.



Informações iniciais apontam que um dos principais ladrões de veículos do Rio morreu no confronto. O corpo de Luiz Felipe Medeiros Lage, conhecido como 'Felipinho da NH', foi levado ao IML do Centro ainda na manhã deste sábado. No entanto, a Polícia Civil ainda não confirma se ele foi atingido durante o tiroteio na Linha Vermelha.



O caso está sendo investigado pela 17ª DP (São Cristóvão), onde a ocorrência foi registrada.



**Interdição da Linha Vermelha**



Devido ao tiroteio, duas faixas da Linha Vermelha, no sentido Centro, foram interditadas após as chegadas das polícias Civil e Militar, que realizam perícia na cena do crime. No momento, os veículos envolvidos na ocorrência estão no recuo da pista, liberando as três faixas.



**Arrastões em Vias Importantes**



Além do tiroteio na Linha Vermelha, um arrastão na Avenida Pastor Martin Luther King Jr, em Vicente de Carvalho, também levou pânico aos motoristas na tarde desta sexta-feira (1). A câmera de segurança de um dos carros flagrou pelo menos cinco criminosos armados correndo em direção aos veículos. Um deles aponta a arma para o carro que está filmando e diz: "vou matar, vou matar!".



Em outro caso, no último dia 22, três adolescentes foram detidos após realizarem um arrastão na Linha Vermelha. Segundo a Polícia Militar, sete vítimas reconheceram o grupo como autor de um roubo a um ônibus da linha 321.