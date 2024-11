Fornecimento de água para a capital e Baixada será paralisado para manutenção

A Cedae informa que o Sistema Guandu será paralisado para manutenção preventiva na próxima quinta-feira (7), da 0h às 22h. A interrupção afetará o abastecimento de água na capital fluminense e nos municípios de Duque de Caxias, São João de Meriti, Nova Iguaçu, Mesquita, Nilópolis, Belford Roxo e Queimados, na Baixada Fluminense.



A empresa orienta os moradores das áreas afetadas a armazenarem água para o período da interrupção e adiarem atividades não essenciais que demandem grande consumo.



A manutenção é uma preparação para o verão, quando o consumo de água aumenta e o sistema opera em sua capacidade máxima. Durante a intervenção, serão realizadas inspeções e correções, como instalação de novos equipamentos, reparos diversos, ajustes eletromecânicos, revisão de peças e limpeza das estruturas.



O desligamento estava previsto para começar às 4h, mas foi antecipado a pedido das concessionárias responsáveis pela distribuição de água no Rio e na Baixada, que aproveitarão o período para executar serviços em suas redes.



O Sistema Guandu é composto pela Estação de Tratamento de Água (ETA) do Guandu e pela Elevatória do Lameirão. Ele é responsável pelo abastecimento de mais de 10 milhões de pessoas no Rio e na Baixada.



A manutenção envolverá mais de 500 profissionais, incluindo engenheiros, eletricistas, mecânicos e agentes de saneamento.