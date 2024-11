Chove em SP: temporal adia treino classificatório em Interlagos e 70 mil ficam sem luz

A chuva se espalha pela capital paulista na tarde de sábado, 2, com raios e rajadas de vento. Toda a cidade está em estado de atenção para alagamentos, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura.

Na Grande São Paulo, há 70,4 mil imóveis sem luz, conforme balanço das 16 horas da Enel. No último mês, um apagão que atingiu 3,1 milhões de clientes aumentou a pressão sobre o trabalho da concessionária de energia elétrica, cujo trabalho está sob apuração do governo federal.

A região de Interlagos, zona sul, teve o maior acumulado de precipitação da capital entre 14h30 e 15h30, com 49 milímetros. O temporal causou transtorno no autódromo e fez o treino classificatório da Fórmula 1 ser adiado.

Entre outras áreas com maior volume de chuva nessa faixa de horário, estavam o Jardim São Luís, com 45 mm, Pirituba, com 34 mm, e Jardim Aricanduva, com 28 mm.

A subprefeitura de Santo Amaro já estava em estado de alerta às 14h30, segundo o órgão, com iminência de transbordamento do córrego Água Espraiada na Avenida Jornalista Roberto Marinho, na altura do piscinão Jabaquara.

Na região do Aeroporto de Congonhas, as rajadas de vento chegaram a 46 km/h por volta das 14h20.

Outros bairros da zona sul, entre Jardim Ângela e Capela do Socorro, também registraram chuva forte, assim como na zona oeste, em Pirituba, Osasco e Lapa, e na região Leste, entre Vila Prudente, Aricanduva, São Mateus, Itaquera e Guaianases.

A Defesa Civil também destacou o estado de alerta na subprefeitura de Itaim Paulista, além do transbordamento pela rede termelétrica do Rio Verde em Itaquera, na zona leste.

Além da capital, também chove forte em Embu das Artes, Itapecerica da Serra e entre Itupeva e Indaiatuba, no interior.

Qual é a previsão do tempo em SP?

A cidade de São Paulo registra neste sábado mínima de 18ºC e máxima de 29ºC. À tarde, a previsão é de pancadas isoladas com potencial de tempestade moderada e à noite, de tempo nublado com baixo potencial de tempestade, segundo informações do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura.