Leticia Colin mostra mudança de casa após separação de Melamed: 'Vida é arte do encontro'

A atriz Leticia Colin mostrou nesta sexta-feira, 1º, que iniciou o processo de mudança da casa que vivia com o marido, o também ator Michel Melamed. O ex-casal vivia em um apartamento próximo à Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, com o filho Uri, de 4 anos.

Leticia publicou uma foto ao lado das arquitetas responsáveis pelo projeto do seu novo imóvel. "A vida é a arte do encontro, sempre. Vem projeto muito especial e cheio de vida por aí", escreveu ela. Confira aqui

A atriz chegou a mostrar detalhes do apartamento em que morava em março. Em vídeo publicado pela Westwing Brasil, Leticia destacou a janela grande com vista para a Lagoa Rodrigo de Freitas, uma enorme estante de livros na sala e objetos de arte com valor afetivo. Confira aqui

Ela e Michel confirmaram a separação em julho. Em agosto, a atriz comentou pela primeira vez sobre o divórcio. "Sou muito grata a tudo que a gente viveu. É muito difícil separar. Nossa, que difícil é separar", disse, em entrevista à Quem.