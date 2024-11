Arrastões em vias, ruas e avenidas deixam motoristas em pânico pela cidade

Por conta do tiroteio, duas faixas da Linha Vermelha, no sentido Centro, foram interditadas após as chegadas das polícias Civil e Militar, que realizaram perícia. Elas foram liberadas ainda pela manhã.

Nesta semana, outro arrastão assustou a cidade pela violência. Na última sexta-feira, na Avenida Pastor Martin Luther King Jr., em Vicente de Carvalho, a câmera de segurança de um carro flagrou pelo menos cinco criminosos armados correndo em direção aos veículos. Um deles aponta a arma para o carro que está filmando e diz: "vou matar, vou matar!".

No último dia 22, três adolescentes foram detidos após realizarem um arrastão na Linha Vermelha. Segundo a Polícia Militar, sete vítimas reconheceram o grupo como autor de um roubo a um ônibus da linha 321, que faz o trajeto Bancários x Castelo.