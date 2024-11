Grávida e na UTI, Lucilene Caetano posta desabafo: 'Medo de morrer e deixar meus filhos'

Lucilene Caetano, jornalista conhecida por seu trabalho como apresentadora em emissoras como Band e RedeTV! e mulher do lutador Felipe Sertanejo, publicou um relato em seu Instagram após ser internada na UTI de um hospital por conta de um derrame pleural, uma pneumonia bacteriana e uma infecção pelo vírus influenza B.

"Amanheci melhor, graças a Deus! Ainda tenho muita tosse, que me incomoda muito, e a falta de ar me dificulta em coisas simples como andar, falar e mastigar. Mas é um dia de cada vez. Permanecemos na UTI. Já examinaram a bebê hoje e ela segue bem. Os exames mostraram evolução no meu quadro! Eu creio que a cura virá sem sequelas disso tudo!", escreveu na tarde deste sábado, 2.

Lucilene Caetano também compartilhou algumas fotos recentes e fez uma reflexão: "Percebi que essas eram as últimas fotos antes disso tudo acontecer. Seriam minhas últimas fotos em vida se não tivesse buscado assistência médica devido à gravidade disso tudo. A vida é um sopro".

Quais doenças tem Lucilene Caetano?

"Eu e minha filha, que trago no ventre, estamos na UTI tratando influenza B, pneumonia bacteriana que tomou praticamente meu pulmão esquerdo e um pequeno derrame pleural que tive nos dois pulmões. Não sei quando teremos alta", escreveu a repórter no último dia 31.

"Já chorei muito. Medo de morrer e deixar meus filhos pequenos, meu marido, sem mim. Perder minha bebê com isso tudo. Tenho muita fé! Mas o medo vem com muita força nessas horas, e as lágrimas descem sem cessar", continuou Lucilene Caetano.

Ela relatou que o problema de saúde surgiu quando estava no sítio de um familiar: "Percebi que fui piorando. Calafrios aumentando, febre, dores pelos ossos, músculos, pele. Lembro que deitei num sofá e percebi que estava tendo alucinações. Aquilo não estava normal."

Personalidades como Lizi Benites, Graciele Lacerda e Nadja Haddad escreveram comentários de apoio no Instagram de Lucilene Caetano.