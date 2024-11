Fatores que motivam a repetição

Especialista em segurança pública e presidente do Instituto de Criminalística e Ciências Policiais da América Latina (Inscrim), José Ricardo Bandeira citou outros vários fatores que podem influenciar a escolha repetida dos mesmos locais para a prática dos crimes, como vulnerabilidade, rotas de fuga, conhecimento da área e outros.

Ele acredita ainda na necessidade de combate ao crime organizado. "Os altos índices de violência e criminalidade se devem principalmente à falta de um planejamento e implementação de uma política de segurança pública", disse.

Procurada, a Polícia Civil informou que as diligências estão em andamento para identificar e localizar os envolvidos e que trabalha de forma integrada com as demais forças de segurança do estado.

Já a Polícia Militar informou que os comandos dos 41º BPM (Irajá) e 3º BPM (Méier) reforçaram o policiamento na região.