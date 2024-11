Turista morre afogado após ser arrastado por correnteza em praia do litoral paulista

Um homem de 35 anos morreu afogado após ser arrastado por uma correnteza no sábado, 2, na Praia Grande, em Ubatuba, no litoral norte paulista. A ocorrência foi registrada por volta das 11h30. Wilhamar Ribeiro Alves era de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Ele estava na praia com a esposa e o filho.

Segundo o Grupamento de Bombeiros Marítimos (GBMar), o Guarda-Vidas Temporário (GVT) estava no setor próximo ao local quando avistou dois banhistas nas águas sendo arrastados pela correnteza. Um deles estava com uma pranchinha, e o outro já em processo de afogamento. Ambos estavam sendo arrastados rapidamente.

Imediatamente, o GVT solicitou apoio via rádio e adentrou ao mar. A vítima que estava com a pranchinha foi retirada por surfistas que estavam no local. O nome dela não foi divulgado.

Alves foi localizado já inconsciente pela equipe de resgate, sendo retirado do mar com apoio de uma moto aquática de salvamento.

Na faixa de areia, foram verificados os sinais vitais. Constatou-se que a vítima estava em parada cardiorrespiratória. Neste momento, iniciaram as manobras de reanimação cardiopulmonar, com o monitoramento de um desfibrilador.

Alves foi transportado até o Pronto-Socorro Municipal, onde foi constatada a morte.

"Foram realizados os procedimentos para reanimação por aproximadamente 30 minutos, porém não obtiveram êxito, sendo constatado o óbito no PS pela equipe médica responsável", disse o GBMar.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, o caso foi registrado como morte suspeita pela Delegacia de Ubatuba.