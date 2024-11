Mãe flagra filho dentro de balde com água antes de casamento

Banho extra! O pequeno Theo, de um ano, protagonizou uma cena curiosa enquanto a família se preparava para ir a um casamento. Em vídeo publicado no TikTok por Natasha Rocha, mãe do menino, os parentes estão todos arrumados para sair quando Theo é flagrado completamente molhado dentro de um balde com água. A situação fez sucesso na web e já possui mais de 300 mil visualizações. “Olha o que ele fez”, escreveu a mãe.



Nos comentários, internautas se divertiram com o ocorrido. "Eu levava assim mesmo. No caminho seca”, brincou uma seguidora. “Eu só arrumo meu filho por último. Se piscar ele faz igual!”, afirmou outra. “O sapatinho saindo todo cheio de água”, comentou uma terceira. Assista!